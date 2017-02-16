大學學測 南一中南女共9人滿級分
106學年度大學學測成績今天公布。台南一中有4名學生滿級分。台南女中有5名學生滿級分，比去年多出3人，成績優異。
大考中心公佈今年大學學測成績，全國118人獲75級分滿級分，比去年少20人，更比104年少64人，成為7年來新低紀錄。
台南一中有4名學生滿級分，分別是吳秉陞、吳士綸、蔡秉勳、鄭伊斯；吳秉陞是普通班，蔡秉勳、鄭伊斯是科學班，吳士綸是語文資優班。
台南一中70級分以上有108人，全校前標67級分以上有211人，前標和均標（63級分）都超過全國頂標（62級分），台南一中後標（57級分）也超越全國前標（55級分）。
今年學測數學科被認為較難，台南一中數學滿級分有74人；另外，社會滿級分128人，自然滿級分189人。
台南女中滿級分5人，分別是林詩琪、洪卉柔、黃千慈、蘇虹綺、陳信如。74級分有2人，全校均標58級分，全校達全國前標有464人。
南女在各科滿級分上，國文有89人、英文68人、數學19人、社會50人、自然63人。1060216
(中央社)
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