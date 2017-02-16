茲卡疫情未趨緩 越南累計233人感染

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越南去年4月發現首例茲卡病毒感染病例，至今疫情仍未停歇，累計已有233人感染。

快訊新聞網站今天報導，今年初以來越南新增13起茲卡病毒感染病例，至今全國病例增至233人。

其中，胡志明市茲卡病例數最多，高達207例；多樂省（Dak Lak）已發現1名女嬰罹患小頭畸形症，確診罹病的媽媽曾在懷孕期間感染茲卡病毒，是當地首例與茲卡病毒感染相關的小頭症病例。

報導說，越南衛生部等部門今天召開預防茲卡疫情的會議，要求各地相關單位持續加強防疫工作，呼籲民眾做好防疫，不必過度恐慌，也提醒孕婦與計劃懷孕婦女特別注意防疫。1060216

(中央社)