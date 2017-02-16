賀陳旦：3個月內補助遊覽車裝GPS
國道5號13日發生賞櫻團遊覽車翻車意外，造成33人死亡。交通部長賀陳旦今天表示，要在3個月內補助遊覽車加裝GPS。將遊覽車納入公路客運客車動態資訊，以追蹤掌握行車資訊。
由台北市「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，13日晚間結束行程，行駛國道5號準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡。
行政院上午召開行政院院會，會中通過將推動智慧運輸系統，106年預算配置5.46億元，4年公務預算30億元。要將遊覽車動態資訊納入公路客運客車動態資訊，以追蹤掌握行車資訊，並建立安全、共享及綠能的智慧機車安全系統，另也補助大型車裝設行車視野輔助系統等。
賀陳旦出席院會後記者會時表示，智慧運輸計畫將投入經費改善遊覽車安全，目前1萬7000多輛遊覽車中，約有兩成、3000多輛遊覽車還沒裝GPS，預定從3月1日開始，在3個月之內，補助還沒裝GPS的遊覽車一半經費或1萬元加裝GPS，以完全掌握遊覽車動向。
賀陳旦說，交通部並規劃在4月16前修改法令，9月1日後強制執行，從現在開始半年內，把還沒裝GPS的車子，全部裝上。
賀陳旦表示，去年10月，南部一輛油罐車右轉時擦撞摩托車，造成母子兩人死亡，為了減少大型車駕駛視野死角，交通部將補助2000輛大型車相關設備、3000輛部分補助，明年起全面要求大型車加裝相關設備。1060216
(中央社)
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