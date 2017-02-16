邱太三：推動成立人民檢察審查會

司改國是會議分組會議召開在即，法務部長邱太三16日在法務部舉行記者會表示，將提案修法提高起訴門檻、引進人民參與的人民檢察審查會等，也要調整一、二審檢察署人力，增設一審主任檢察官等。中央社記者裴禛攝 106年2月16日

司改國是會議分組會議召開在即，法務部長邱太三16日在法務部舉行記者會表示，將提案修法提高起訴門檻、引進人民參與的人民檢察審查會等，也要調整一、二審檢察署人力，增設一審主任檢察官等。中央社記者裴禛攝 106年2月16日

司改國是會議分組會議召開在即，法務部長邱太三今天說，將提案修法提高起訴門檻、引進人民參與的人民檢察審查會等，也要調整一、二審檢察署人力，增設一審主任檢察官等。1060216

(中央社)