爸公司倒閉、弟身心障礙 北一女清寒生上台大
學測成績單今天寄發，北一女學生劉宜婕雖有參加考試，但已在去年底透過「希望入學」錄取台灣大學財金系。劉宜婕父親的公司狀況不佳，去年7月在她備考時倒閉，就讀國一的弟弟有先天疾病，媽媽則在小學3年級時離家，一家三口人已有半年時間，僅能靠她的獎學金、政府補助過活。
雖然如此，劉宜婕仍十分樂觀。她說，就讀北一女時，大部分同學家境都不錯，難免會因此感到自卑，或是唸書心情受影響，幸好跟爸爸感情好，兩人時常互相調侃、聊天，慢慢將阻力化成助力，「順著過生活就好！」
確定錄取台大財金系後，劉宜婕說，除了希望入學跟其他獎助學金，她希望找到英文與數學的家教工作以貼補家用，同時還想把握入學前的時間，培養除了財金、股票以外的興趣，例如程式設計、政治、心理與日文等。
成功錄取台灣大學，劉宜婕說，最想謝謝爸爸一路陪在她身邊，不管大事、小事，兩人都可以互相商量，遇到不如意的事情，和爸爸聊天也能化解低潮。
(中時)
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