武陵高中學測4人滿級分 表現亮眼

國立武陵高中大學學測成績亮眼，有4人滿級分。（甘嘉雯攝）

學測滿級分的武陵高中學生陳之玄（左）及徐紹鈞（右），兩人都想要念牙醫系。（甘嘉雯攝）

武陵高中學生林如禧（左）是學校熱音社主唱，父親是外交官，他希望可以念台大政治系國際關係組。（甘嘉雯攝）

大學學測16日成績揭曉，桃園的武陵高中有4人滿級分，74級分也從去年的3人躍升到11人，成績亮眼，武陵高中校長林清波說，3年前學校開放9個特色招生班，入學程度和一般生稍有落差，沒想到今年學測成果更勝去年，有104名學生超過70級分，407名學生超過全國頂標62級分，占全校應考人數50.5％。

武陵高中數理資優班的徐紹鈞、陳之玄及科學班的陳宇軒、張文如獲滿級分佳績，陳之玄說，打算繼承父親的衣缽，報考台灣大學或陽明大學的牙醫系；徐紹鈞也想報考牙醫系，他說，雖然喜歡體育，考量未來職業發展仍決定選牙醫系。

2月14日甫滿18歲的林如禧，因父親從事外交官工作奉派美國，3年前才返回台灣念高中，剛開始因為美國的教育偏重於教學生去「探索」，而台灣則偏重於「灌輸」，讓他有點不習慣；後來逐漸與同學們熟識，加入了學校「帕普熱音社」，還是主唱，今年大學學測考了72級分，未來希望能夠進入台大政治系國際關係組，有機會也想要當交換學生出國去。

(中時)