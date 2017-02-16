武陵高中學測4人滿級分 表現亮眼
大學學測16日成績揭曉，桃園的武陵高中有4人滿級分，74級分也從去年的3人躍升到11人，成績亮眼，武陵高中校長林清波說，3年前學校開放9個特色招生班，入學程度和一般生稍有落差，沒想到今年學測成果更勝去年，有104名學生超過70級分，407名學生超過全國頂標62級分，占全校應考人數50.5％。
武陵高中數理資優班的徐紹鈞、陳之玄及科學班的陳宇軒、張文如獲滿級分佳績，陳之玄說，打算繼承父親的衣缽，報考台灣大學或陽明大學的牙醫系；徐紹鈞也想報考牙醫系，他說，雖然喜歡體育，考量未來職業發展仍決定選牙醫系。
2月14日甫滿18歲的林如禧，因父親從事外交官工作奉派美國，3年前才返回台灣念高中，剛開始因為美國的教育偏重於教學生去「探索」，而台灣則偏重於「灌輸」，讓他有點不習慣；後來逐漸與同學們熟識，加入了學校「帕普熱音社」，還是主唱，今年大學學測考了72級分，未來希望能夠進入台大政治系國際關係組，有機會也想要當交換學生出國去。
(中時)
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