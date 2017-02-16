中部空品糟 台中火力發電廠降載

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今、明兩日中市空品不良中市府協調台電降載減緩空汙！（陳世宗攝）

台中市今、明二日受大陸高壓出海迴流影響，空氣汙染物擴散不佳，今日中午11時，忠明、文山、東大、大肚等10個測站AQI指標>150，達紅色警戒，台中市政府已啟動空品不良應變，加強稽查不當空汙排放及道路洗掃街等作業，同時通知台電啟動降載，預計實施至下午5時，共減少730萬瓩(MW) 發電量，減緩空汙情況，呼籲民眾注意防範，避免戶外長時間活動並配戴口罩。

環保局指出，依台中市即時空氣品質資料顯示，今日上午11時，忠明、文山、東大、大肚等10個測站AQI指標>150，達紅色警戒。環保局即時啟動空品不良應變，加強稽查不當空汙排放及空汙防制設備操作狀況，並加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵，查核營建工地空汙防制措施操作狀況，提高灑水頻率。

同時也加強稽查砂石場，落實場內裸露區域粒狀汙染物之揚塵防制，及運輸車輛離開砂石場前清洗車體及輪胎避免汙染聯外道路；另加強機動車輛停車怠速稽查作業；此外，也於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化。

環保局表示，依據市府與台中火力發電廠的降載SOP，目前已達「環保降載」階段，市府即時協調台電於上午11時啟動環保降載，包含中一至中四機各降30萬瓩(MW)，中七至中九機各降20萬瓩(MW)，以及6號機歲修減少550萬瓩(MW)發電量，共降載730萬瓩(MW)，預計降載至下午5時，減緩空品惡化情形。

環保局長白智榮提醒市民朋友多注意空氣品質狀況，這兩天夜間與清晨容易有空品不良，敏感族群民眾，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範。

(中時)