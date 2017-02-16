學測成績建臺最亮麗 苗中也大幅進步
學測成績單寄達，苗栗縣有3人考74級分，其中私立建臺中學有林延瑋和鍾承叡獨占2人，可望上陽明學系，全校70級以上共6人，新住民之子連啟賢地考出72級分，成績最亮麗，而國立苗栗高中的張靜汝與曾昱文2人則並列苗中最高分。今年考題偏難，兩校仍逆勢成長，鮭魚回流計畫也頗見成效。
建臺校長蔡文堂指出，今年考題偏難，全校70級分以上的仍有6人，比去年增加5人，單科滿級分的34人較去年增加9人，成績大幅精進，其中又有18人響應鮭魚回流計畫。3年前成立的頂大班，全班39人平均為64級分。
其中林延瑋也是國中會考縣內榜首，他父親是醫生，本身也有興趣，有意繼承父親志業，鍾承叡雙親是公務人員，兩平時K書之餘也打電玩或球類運動藉此紓解壓力，校方預估2人可望錄取陽明醫學系，不過以些微之差沒拿到滿級分，他們難免略為失望。
考72級分的連啟賢，父親從事汽車保修、母親大陸籍，是典型新住民之子，高一、二文科成績稍弱，但數理優異，高三全力衝出佳績，第一志願為台大電機系。另外，校方初估全校有13人可望錄取台大。
國立苗栗高中相較去年成績，60級分以上從5人增加為12人，達頂標人數從2人增至8人。其中以張靜汝、曾昱文70級分表現最優，趙仰生67級分第二高分，60級分以上還有葉均樂、謝瑞騰、黃品程、劉百鈞、劉旻軒、林咨萱、江翊瑄、蔡季廷、吳佳熙等人，預估都可以錄取理想的國立大學。
(中時)
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