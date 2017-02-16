驚悚片《救命解藥》 外媒評大勝《隔離島》

我要評比

高爾沃賓斯基新片《救命解藥》，締造另一經典驚悚鉅作。(福斯提供)

好萊塢金獎導演高爾沃賓斯基（Gore Verbinski），經典作包括家喻戶曉的《神鬼奇航》、及超恐怖經典作品《七夜怪談西洋篇》等。

這位傳奇名導今年再度推出驚悚鉅作《救命解藥》，2月17日在台與全美同步上映。導演不只首度親自參與原創劇本創作，更找來了當今最具話題性，集邪氣與魅力於一身的天才演員戴恩德哈恩（Dane DeHaan）合作。

新作劇情有著扭曲卻充滿魅力的病態美，獲得各界媒體高度讚賞，大呼：「超越經典《隔離島》之作！」片中近乎窒息的絕美畫面，夾帶陰森詭譎的氣氛，讓媒體盛讚媲美《鬼店》及《危機四伏》。

(時報周刊)