涉殺金正男 大馬逮2女持越南和印尼護照

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北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男13日在馬來西亞機場遭暗殺，大馬警方今天逮捕第2名涉案女子。

路透社報導，警方發表聲明指出，第2名女嫌犯今天凌晨2時隻身被捕。她的印尼護照姓名為席蒂艾沙（Siti Aishah），出生日期為1992年2月11日，出生地是印尼西冷（Serang）。警方聲明中未提供其他進一步細節。

國營的馬新社（Bernama）報導，這名今天被捕的女子和另1名昨天在吉隆坡國際機場就逮的女子將被拘押7天。金正男13日據信在機場遭藥效快速的毒藥暗殺。

大馬政府1名消息人士向路透社證實，第1名被捕的嫌犯，與遭閉路電視拍下畫面的女子是同一人。畫面顯示，女子身穿胸前印有「LOL」字樣的白衣。

她昨天在吉隆坡國際機場遭到逮捕，時間在金正男被毒殺兩天後。警方說，她越南護照上的名字叫段詩芳（Doan Thi Huong，譯音），生於1988年5月，出生地是越南南定（Nam Dinh）。

南韓國會議員稍早引述南韓情報機構指出，他們懷疑是兩名北韓女特務謀殺金正男。美國政府消息人士也說，他們認為是北韓刺客所為。1060216

(中央社)