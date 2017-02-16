吃不到雞肉了？農委會研擬明家禽禁宰禁運

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有禽傳人風險的H5N6禽流感疫情延燒，農委會研擬明天全國實施家禽「禁宰禁運」。（資料照片／雲林縣政府提供）

有禽傳人風險的H5N6禽流感疫情延燒，農委會恐祭出重大措施，研擬明天全國實施家禽「禁宰禁運」，若禽場內禽隻爆發異常死亡，可立即通報處理。禁宰後市場上將買不到生鮮禽肉，只能靠冷凍庫存因應。業者人士表示，不願意見到禁宰禁運，批農委會「因噎廢食」。

據了解，針對禁運禁宰可能要造成的衝擊，農委會今日上午召集養禽業者進行溝通，詳細禁運禁宰天數等細節，農委會預計下午召開記者會宣布。養雞協會秘書長王建培表示，產業界不願見到禁宰禁運發生，衝擊很大。

養鴨協會理事長陳自成指出，他身為產業界領袖，禁宰禁運這麼大的事情，他卻從未接到政府通知討論，痛批「上情不下達」，官員都坐在辦公室，而非第一線，出了事情卻都只有官員講的對。

陳自成表示，禁宰禁運後，鴨隻在環境中不斷生長繁殖，假如有疫情，病毒濃度會在同一環境中不斷升高，政府根本因噎廢食，鴨子到了適合的歲齡就應屠宰，業者可以做好環境消毒。

H5N6禽流感疫情傳出後，台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗就不斷呼籲，禽流感病毒可能會重組，不可輕視，要根除病毒，絕對要採行全面禁運禁宰，由於禽流感有潛伏期，至少要禁運禁宰7天，假如持續有病情傳出，就再延長。

(中時)