告慰亡母、與女友約定 宜蘭高中2生拼出滿級分
106年學測成績今(16日)公布，宜蘭高中有兩名學生滿級分，其中一名滿級分學生黃奕鈞，儘管有交女友，但是愛情卻成為念書動力而非阻力，與女友相約一起上台大；另名學生魏駿宇則是在單親家庭的逆境中，以滿級分告慰亡母。
「不能讓天上的媽媽丟臉」魏駿宇提到，母親於自己國一時因病辭世，父親職業為賞鯨船駕駛，較少時間在家陪伴，因此念書時間與部分家庭生活都要自行打理，為了不讓父親擔心，也希望天上的媽媽開心，相當自律地恪遵學生本分，剛升高三就提前準備學測，念書累了就去打場籃球，未來希望選填台大電機系。
黃奕鈞則是將滿級分榮耀歸功於愛情的力量，因為國中畢業後，與班對女友就讀不同高中，小倆口彼此相約「以後要念同一所大學。」目標設定為台大。黃奕鈞與女友的甜蜜相聚回憶，幾乎都是在圖書館討論課業，愛情的牽絆讓黃奕鈞與女友都名列前茅。
不過，黃奕鈞女友卻在這次學測失常，黃奕鈞說，自己會與女友一起準備指考，除了幫她加強，也避免自己學測成績未能錄取台大電機之憾。
(中時)
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