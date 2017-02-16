劉亞仁患良性骨瘤 公司澄清「並不嚴重」

劉亞仁罹患骨瘤，公司澄清是良性的。（圖／達志影像）

30歲韓星劉亞仁昨(15日)被爆確診罹患骨瘤，令許多粉絲憂心，今上午所屬經紀公司發聲明表示，劉亞仁生病屬實，但是是良性的，「並沒有非常嚴重的病情需要休養」，公司更滅火指目前報導過於誇大，「我方從未說過與病魔戰鬥這類的話，也不清楚是哪裡傳出的說法。」

劉亞仁公司稍早說：「劉亞仁確實被診斷罹患骨瘤，但並非惡性，而是良性骨瘤，沒對日常生活有影響，只需多觀察，我方從未說過與病魔戰鬥這類的話，也不清楚是哪裡傳出的說法。」強調他健康沒問題，「病情並沒嚴重到需要進行休養、療養，希望大家不要因扭曲報導而誤會，也擔心劉亞仁的親友看到報導會不安。」

先前報導指出，劉亞仁去年11月鎖骨骨折，但敬業的他打了止痛針便繼續工作，公司對此回應：「骨折一事是真的，但跟骨瘤是兩回事」。至於兵役，公司說劉亞仁目前被分配到需要再次接受體檢的名單，正等待體檢日期宣布，「這也只是遵守行政程序，希望大家別作過度或錯誤的分析。」

(中時電子報)