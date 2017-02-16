客家天穿日 開口獅嘉義尋客蹤

一年一度的客家天穿日，16日在中埔客家文化園區舉行，現場有傳統客家舞獅表演。（余信賢攝）

一年一度的客家天穿日，16日在中埔客家文化園區舉行，現場有傳統客家舞蹈表演。（余信賢攝）

農曆正月20日為天穿日，也就是每年的全國客家日，為了讓嘉義縣民了解（女媧補天）的真諦，嘉義縣客家文化協會於16日在嘉義縣客家文化會館，舉辦（106年慶天穿–台三嘉客尋客蹤、逗陣樂活好FUN鬆），象徵客家文化之永續傳承。

縣長張花冠表示自己也是客家妹，說明在民進黨執政時才成立客委會以及客家電視台，主要是因為客家人是一個勤勞的族群，硬頸的精神就是不向挫折低頭。天穿日的由來相傳水神與火神相爭，將天撞出一個大洞，女媧為免去人間災苦，於是用五彩煉石來補天，人們感念女媧的幫助，做粿綁上紅繩掛在門口，這就是（天穿日）的由來。

鄉長李碧菁指出，「天穿日」是客家人獨有的特殊節慶，具深遠的文化傳承意義。過去每逢「天穿日」，客家人便會放下工作，男人不下田、女人不織布，讓大地休養生息；更有節能減碳的環保訴求。李鄉長也帶頭喊出「客庄好樂活、勤儉愛地球」的客家愛地球宣言，希望大家在傳承客家文化的同時，也要注重生態，讓子孫能擁有更好的生活環境，讓客家精神能永遠流傳下去。

農業時代，客家族群非常重視「天穿日」，這天客家人舉辦慶祝活動來自娛，除了找尋前人吃苦耐勞的精神，特別以食物來呈現先人的飲食習慣來做主題，嘉義縣客家文化協會的客家耆老以客家五味（酸、甜、苦、辣、鹹）呈現美食來讓現代人品嚐，還有客家協會的客家迎賓舞表演、客家傳統拜天穿祈福祭典、客家開口獅表演等活動。

(中時)