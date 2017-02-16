不滿買到假毒品 男揪5友人圍毆毒販

26歲王姓男子不滿買到假毒品，前年5月將邱姓和張姓毒販約出後，夥同6友人強押上車，載往觀音檳榔攤圍毆，亮槍恫嚇要棄屍山谷，要求賠償假毒損失，為了躲避追緝還1晚3度轉換地點，直到隔天中午張男母親報警才脫離苦海，桃檢依妨害自由、恐嚇和傷害罪嫌起訴。

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(中時)