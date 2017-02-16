北市消費申訴 補習類及網購位居前2名
台北市去年消費申訴案件以補習類2758件和網路購物全年申訴1023件，分居1、2名，去年無預警倒閉的威爾斯美語及學承電腦所占件數最多，分別為1118件、552件，一舉將補習類衝上冠軍；網路購物全年申訴也有1023件，雅虎占其中368件。
法務局主任消保官何修蘭指出，去年消費申訴案件前5名分別為補習類、網路購物、電信、通訊及周邊產品、車輛類。去年度因威爾斯美語、學承電腦及邱素貞瑜珈等3家業者無預警倒閉，導致消費申訴量激增，目前3案已由台灣消保協會受理，進入團體訴訟階段。
至於網路購物也是消費糾紛的大宗，去年網路購物類就以1023件排名居次，賣家網路詐騙、物品瑕疵及退換貨退款爭議屢見不鮮，「雅虎」因屬網路交易平台，申訴對象多為賣家，並不是網路交易平台業者本身。消保官建議，第三方支付由於略有時間差，消費者較有保障，一旦交易出現糾紛還有退款的可能性。
去年三星電子 Note7深陷「爆炸」事件，但因退換貨政策不明，占通訊產品類申訴案件「榜首」，有248件申訴。車輛類有466件申訴案件，主要是台灣本田因車體鏽蝕疑慮，遭消費者大量投訴，光台灣本田就有344件申訴。
(中時)
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