瑪麗蓮夢露孕照出土 驚爆搞婚外情
已故性感女神瑪麗蓮夢露，儘管逝世多年，但她的影響至今都不曾減少。不過近來一張從未公開的照片，卻意外揭開夢露疑似婚外情的內幕，且照片還是她大腹便便的孕照，讓不少人都相當震驚。
英國《每日郵報》刊出一張夢露在1960年7月時於紐約片場拍下的彩色照片，這是一位名為湯尼麥可斯(Tony Michaels)的人所公開，他是夢露生前好友Frieda Hull的鄰居，而Frieda Hull過去曾擁有她不少珍貴照片，只是在去年時變賣了一些。
至於湯尼麥可斯就在一場拍賣會上買下這張珍貴的照片，加上他又從Frieda Hull口中得知夢露這組照片是「孕照」，因此強調夢露懷孕的可信度很高。
據悉，夢露肚中的孩子並非第三任丈夫亞瑟米勒(Arthur Miller)的，而是她合作電影《Lets Make Love》男星Yves Montand的孩子，換句話說，夢露在過世前很有可能搞婚外情；只是夢露這個小孩最終是墮胎還是流產，則不得而知。
(中時電子報)
關鍵字：照片
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