破天荒 74級分有機會上臺大醫

大學學測成績今公布，專家推估，各大學校系「個人申請」通過第一階段篩選的總級分將會較去年降1至2級分，進臺大至少66級分、清交成63級分、「中」字輩大學58級分；此外，臺大醫學系往年錄取分數都是75級分，今能「破天荒」74級分就有機會。

不少考生已拿著學測成績找落點，中華適性教育發展學會榮譽理事長、臺大應力所教授王立昇說，如果因為分數高，就去選一個自己沒有興趣的明星校系（如醫學系），最後會後悔。他建議考生，選校系時先考量興趣、性向及人格特質，最後才是看落點。

今年數學科、英文科都偏難，考生得分下降，滿級分人數118人，比去年138人少了20人。升學專家劉駿豪分析，臺大醫學系過去一定要75級分才會被錄取，但今年考75級分的人少了，因此預估74級分就有機會；至於其他大學醫學系或牙醫系，去年要72級分，「今年我鼓勵71級分就去挑戰」。

劉駿豪從總級分累積人數分析發現，今年考60級分以上有2萬0186人，跟去年考61級分以上的2萬0060人差不多；今年考50級分以上的有4萬6820人，跟去年考52級分以上的4萬6632人相當。因此，去年60級分以上錄取的大學校系，今年應會降1級分；去年50級分到60級分錄取的校系，今年應會降2級分。

劉駿豪推估，今年要進臺大要66級分、進清交成要63級分，均比去年下降1級分；至於中央、中山、中正及中興等「中」字輩大學，則要58級分，比去年降2級分；考50級分以上者，可進輔大、東吳、淡江等老牌私校很好的科系。

此外，去年清大和竹教大合併，原先竹教大的科系行情翻升，錄取分數可能提高。劉駿豪表示，往年只要考50級分就會錄取竹教大，今年竹教大科系以清大之名招生，預估要60級分以上才會錄取。

(中時)