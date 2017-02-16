婦人銀行咆哮 警處理遭質疑「假警察」

婦人質疑處理警員是假警察。（翻攝自爆料公社）

一名中年婦人16日上午9時許，自稱網路銀行有異狀，在新北市中和區安樂路第一銀行內大鬧，警員獲報前往處理，婦人大聲咆哮質疑警員是假警察。(影片來源/爆料公社)

一名中年婦人今（16日）上午9時許，自稱網路銀行有異狀，在新北市中和區安樂路第一銀行內大鬧，中和警分局安平派出所警員獲報前往處理，婦人大聲咆哮質疑警員是假警察，還大聲詢問要求警員說出派出所地址，隨後又嫌棄派出所太小間不願意去，影片被網友PO上爆料公社，不少網友們都大嘆「警察難為！」

保全向警方表示，婦人雖講話音量大聲無辱罵行員。警方指出，婦人不願與警方一同返所完成報案程序，離去時請行員多注意，婦人若再返回銀行有不妥情事，立即與警方聯繫。

(中時)