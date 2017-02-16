應北韓要求 大馬將歸還金正男遺體

馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）今天告訴記者，應平壤當局要求，馬來西亞將歸還北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的遺體，不過必須「遵循程序」。

法新社根據會談畫面報導，在阿末扎希與地方企業領袖會晤後，記者追問金正男遇刺案發展時，阿末扎希證實平壤當局稍早提出這項要求。

他說：「我們將協助任何外國政府提出的要求，不過必須遵循程序。我們的政策是必須尊重與任何外國政府的雙邊關係。」他表示，此案不會影響與北韓的關係。

他也證實，13日在吉隆坡遭到殺害的男子是金正男，是北韓領導人金正恩形同陌路的兄長。

路透社報導，馬來西亞可能透過北韓大使館移交金正男遺體。

阿末扎希向記者表示：「在完成所有警方與醫療程序後，我們可能透過北韓使館將金正男移體交給他的近親。」（譯者：中央社張曉雯）1060216

(中央社)