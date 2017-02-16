台7線山林火警 空勤總隊緊急救援

我要評比

桃園市復興區台7線19.5公里處，今天傳出山坡旁的樹林燃燒起火，消防局請求空勤總隊調派直升機救援，至於意外發生主因，仍待警方進一步調查。

桃園市政府消防局復興消防分隊在上午10時接獲民眾報案指出，位於台7線19.5公里處的一處山坡，發生山林火警，立刻調派消防車與人員搶救。

由於天乾物燥，加上山風助長，火勢往山頂延燒，消防局立刻請求空勤總隊調派直升機支援救火，並全力控制火勢中。1060216

(中央社)