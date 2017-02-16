陳峻永單車環球抵秘魯 鼓勵勇敢追夢

啟動騎單車環球計畫的台灣單車騎士陳峻永，日前行經秘魯時獲駐秘魯代表吳進木熱情接待，陳峻永說，「如果你想做一件事，全世界都會幫助你」，鼓勵年輕人勇敢追夢。

陳峻永受到日本環球騎士石田裕輔所寫的「不去會死」一書的啟發，2015年6月出發，計畫以5年或更久的時間，要騎遊世界100個國家，10萬公里路。

陳峻永在秘魯時間13日拜訪駐秘魯代表處，駐秘魯代表吳進木接待，陳峻永並分享一年半多以來單車騎遊的點點滴滴與酸甜苦辣。

他向駐秘魯代表處官員表示，自己沒有特別宗教信仰，入境問俗，也很快融入當地生活，雖歷經單車失竊、遭遇重重困難，他相信「如果你想做一件事，全世界都會幫助你」。

陳峻永說，經常受到各地台灣僑胞熱情的贊助及支持，也有來自異鄉不認識的外國人無私接待，他希望讓更多人知道世界的美好，也鼓勵時下年輕人勇於實現自己的夢想。

放棄南科電子新貴穩定工作的陳峻永，勇敢追夢，從2015年6月開始他的騎單車環球世界計畫，從阿拉斯加開始，途經加拿大、美國、中美洲、哥倫比亞及厄瓜多，近日將自秘魯赴玻利維亞、巴拉圭、智利、阿根廷，再搭機轉往歐洲、非洲及亞洲，打算用5年或更久的時間騎單車遊遍世界各大洲。1060216

(中央社)