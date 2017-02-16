港明中學2人滿級分 單親生要唸國防醫學院
大學學測成績今天公布，台南市私立港明高中70級分以上學生有29人，其中有2人滿級分，拿到73級分的黃當惟是單親學生，父母領有殘障手冊，家庭經濟不佳，但他靠著獎學金及學校、家長會支持，取得好成績，第一志願要選擇國防醫學院公費生，減輕家中負擔。
黃當惟說，父母親都領有殘障手冊，家中靠著父親製作皮雕等藝品販賣的所得維持生活，前年父親過世，一度陷入困境，靠著社會各界幫忙，母親也要他好好念書，將來有能力再回饋社會，所以打算念國防醫學院，從軍職為社會貢獻；他僅差國文、數學兩科就滿級分。
港明高中校長劉麟麟表示，今年的學測題目難度普遍認為是7年來最高，全台拿到滿級分的人數也比去年少了20人，學校成績仍能維持一定水準，師生表現相當優秀。
(中時)
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