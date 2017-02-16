日媒：川習通話談「一中」 美事前曾通知台灣

《產經新聞》今日引述台灣高層官員的談話指出，川普(右)與習近平(左)進行通話時會談到一中議題，美方已事先通知台灣。(美聯社)

美國新任總統川普日前與大陸國家主席習近平通話，並表示將遵循美國的「一中政策」。日本《產經新聞》今日引述台灣高層官員的談話指出，川普與習近平進行通話時會談到一中議題，美方已事先通知台灣。

美國白宮日前發布新聞稿，證實川普和習近平日前進行正式通話，並指出川普「應習近平要求」，同意遵循美國的「一個中國」政策。據日本《產經新聞》報導指出，關於川普在與習近平通話裡將對一中政策表態，蔡政府高層官員則回應「我們完全掌握狀況，所以沒有做不必要的反應」，言下之意，台灣已事先得知川普的談話內容。

該報導指出，川普與習近平通話後，大陸多為「讚許」美方的言論，但新華社則在用語上有所區分，「習近平政府似乎也理解到大陸與美國在認識上有差距」。

該報導分析，有關「一個中國」，美國的「政策」與大陸的「原則」，內容有別。美國並未完全接受大陸的立場。美國的「一中政策」是根據美中3公報，以及1979年美國國內法「台灣關係法」。根據中美聯合公報，美國「承認」中華人民共和國政府，但對於「中國只有一個，台灣是中國的一部分」這2點，美國僅表示「認知」中方的立場。

此外，對於日本「產經新聞」報導，美方在川習通話前已先通知台灣一事，據中央社報導，總統府回應「對於個別媒體的臆測，我們沒有評論」。

(中時電子報)