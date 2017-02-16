日媒：川習通話談「一中」 美事前曾通知台灣
美國新任總統川普日前與大陸國家主席習近平通話，並表示將遵循美國的「一中政策」。日本《產經新聞》今日引述台灣高層官員的談話指出，川普與習近平進行通話時會談到一中議題，美方已事先通知台灣。
美國白宮日前發布新聞稿，證實川普和習近平日前進行正式通話，並指出川普「應習近平要求」，同意遵循美國的「一個中國」政策。據日本《產經新聞》報導指出，關於川普在與習近平通話裡將對一中政策表態，蔡政府高層官員則回應「我們完全掌握狀況，所以沒有做不必要的反應」，言下之意，台灣已事先得知川普的談話內容。
該報導指出，川普與習近平通話後，大陸多為「讚許」美方的言論，但新華社則在用語上有所區分，「習近平政府似乎也理解到大陸與美國在認識上有差距」。
該報導分析，有關「一個中國」，美國的「政策」與大陸的「原則」，內容有別。美國並未完全接受大陸的立場。美國的「一中政策」是根據美中3公報，以及1979年美國國內法「台灣關係法」。根據中美聯合公報，美國「承認」中華人民共和國政府，但對於「中國只有一個，台灣是中國的一部分」這2點，美國僅表示「認知」中方的立場。
此外，對於日本「產經新聞」報導，美方在川習通話前已先通知台灣一事，據中央社報導，總統府回應「對於個別媒體的臆測，我們沒有評論」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。