全國若禁宰禁運 白肉雞庫存至少可撐3天

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針對H5N6禽流感疫情，農委會恐祭出重大措施，研擬明天全國實施家禽「禁宰禁運」，若禽場內禽隻爆發異常死亡，可立即通報處理。禁宰後市場上將買不到生鮮禽肉，只能靠冷凍庫存因應。據了解，台灣白肉雞一天需求量約1萬公噸，目前冷凍庫存量約4萬噸，可供應3天以上。

根據農委會統計，台灣一天白肉雞庫存量約1萬公噸，目前庫存量有4萬噸，至少可支撐3天，也可用豬肉替代。其他禽肉部分，土雞一天需求量約5萬到10萬隻，目前庫存量有10萬隻，約能供應2天。鴨肉一天需求量為5000隻，目前庫存量大概也有5000隻，約可供應1天。雞蛋部分因產量足夠，最近價格不斷走跌，禁宰禁運期間應尚可供應。

農委會畜牧處指出，白肉雞有進口可以補充，也可用豬肉替代，目前豬肉每日屠宰上市量約2.3萬頭，禁宰禁運後第2日開始，會視情況增加豬肉屠宰量，一天約可增加1000至2000頭。

(中時)