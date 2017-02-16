學測成績公布 蘭陽女中成績亮眼

蘭陽女中學測成績70級分以上有3人，最高分為73級分游雅茜(中)，希望朝神經外科醫學或電機領域擇一發展。（簡榮輝攝）

106年學測成績今(16日)公布，蘭陽女中共有3人獲得70級分以上 其中最高分學生為73級分游雅茜，由於父親擔任配電工程師，讓她對電機產生興趣，後來又讀到一本描寫外科醫師故事的《神經外科的黑色幽默》，引起對神經外科醫學的好奇，未來將從上述兩者領域擇一選填志願。

游雅茜說，自己沒事就拿出數學題目來解題，每天晚間11時之前一定要就寢，從不熬夜，清晨5時30分起床念書。善用暑假時間提前預習是考取佳績的關鍵。

(中時)