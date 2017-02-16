勞動部突檢旅行社、遊覽車業者 全國不限家數

勞動部與交通部、消保處宣示從16日起，針對旅行社、遊覽車客運業者，全國全面不限家數，分就勞動、交通及消費者保護法令實施聯合稽查。（邱琮皓攝）

勞動部與交通部、消保處今日下午採取聯合稽查行動，宣示從今天開始，針對旅行社、遊覽車客運業者，全國全面不限家數，分就勞動、交通及消費者保護法令實施聯合稽查，暫定到4月為止。期間如果發現業者有重大過失，已經預訂行程的消費者可以主張解除契約、全額退費。

過去勞動部未針對旅行社、遊覽車客運業者進行專案勞檢，勞動部政務次長郭國文強調，這次的稽查行動有優先對象，經常性違規或違規情節重大的遊覽車業者，或是評鑑不佳的旅行業者列為優先對象，「從今天開始，全國全面不限家數」。

交通部公路總局局長陳彥伯指出，這次稽查的對象主要是針對評鑑丙等跟丁等的業者，而以去年評鑑來說，丙等有51家、丁等有21家，而觀光局局長周永暉也補充，這次也會針對行車路線來篩選，例如過去較容易肇事的路段，如台七甲等，預計有100家旅行社將會受檢。

(中時)