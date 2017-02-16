勞動部突檢旅行社、遊覽車業者 全國不限家數
勞動部與交通部、消保處今日下午採取聯合稽查行動，宣示從今天開始，針對旅行社、遊覽車客運業者，全國全面不限家數，分就勞動、交通及消費者保護法令實施聯合稽查，暫定到4月為止。期間如果發現業者有重大過失，已經預訂行程的消費者可以主張解除契約、全額退費。
過去勞動部未針對旅行社、遊覽車客運業者進行專案勞檢，勞動部政務次長郭國文強調，這次的稽查行動有優先對象，經常性違規或違規情節重大的遊覽車業者，或是評鑑不佳的旅行業者列為優先對象，「從今天開始，全國全面不限家數」。
交通部公路總局局長陳彥伯指出，這次稽查的對象主要是針對評鑑丙等跟丁等的業者，而以去年評鑑來說，丙等有51家、丁等有21家，而觀光局局長周永暉也補充，這次也會針對行車路線來篩選，例如過去較容易肇事的路段，如台七甲等，預計有100家旅行社將會受檢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。