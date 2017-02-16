核一廠將除役 外界質疑輻射檢測不透明

環保署今（16）日進行「核能一廠除役計畫」第二階段環評範疇界定會議，外界對於輻射偵測有諸多疑質疑慮，認為應由民間團體參與監督，台電表示，會盡可能公開透明，此外，為加強安全，核三廠將施作海嘯牆。

本次範疇界定項目包含土壤、氣象、噪音等，在核輻射項目中，已蒐集核一廠周圍地區環境直接輻射、空氣樣、落塵量、水樣、農漁牧產物及沉積物等監測資料，在核一廠放射性廢水排放部分，海水與岸砂每季取樣一次，海底沉積物每半年取樣一次，進行放射性核種分析，並將結果納入最新年報監測結果。

目前台灣可進行輻射檢測的團隊有清大、原能會、核研所與台電，但外界對台電自行檢測輻射頗有疑慮，鹽寮反核自救會總幹事楊木火建議，台電可以雇用當地居民，開課訓練，培養居民知識，一起陪同看檢驗取樣過程，讓公民參與檢測，「當地的人當地負責」。

環評委員劉希平則說，民眾雖有疑慮，但要自行架設監測設備，恐怕也無此財力，那至少可以有10分之1的檢測量，交由清大或核研所來進行，讓民眾看到數字怎麼來，信任感才能慢慢建立。

台電表示，完全認同要有平行團體監督，也會再仔細確認147個監測點的代表性，至於要在4個檢測團隊之外，再做一個放射性實驗室的建置，這部分過於困難，未來會盡量讓取樣分析報告的透明，以取得民眾信任。

至於外界擔憂颱風、海嘯、地震等天災發生時的應變問題，極端氣候對核電廠可能造成安全威脅，認為應該把極端氣候納入評估。台電表示，核三廠確定會做海嘯牆，核一廠及核二廠則還在跟原能會討論，相關意見都會納入評估。

(中時)