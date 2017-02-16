引擎蓋異常 陸豐田召回28萬輛VIOS與Corolla
據新浪財經網報導，天津一汽豐田汽車集團，日前向大陸國家質檢總局通報，因為汽車發動機零件焊接問題，將於2月14日起，緊急召回境內自2013至2016年出廠，共28多萬輛VIOS和900多輛Corolla回廠整修。根據報導內容指出，本次召回的車輛，普遍存在引擎蓋內卡榫無法密合的問題，車輛高速行駛下，恐造成引擎蓋掀開、影響駕駛視線的安全問題。
本次出問題的兩種車款：VIOS與Corolla，屬於日本豐田汽車兩款小型車種，其中VIOS更是行銷遍及東南亞各國、台灣和中國大陸，更曾獲得汽車安全評比4顆星的榮譽。從2002年首次亮相起，目前出到第3代的VIOS，全球累積銷售量已突破150萬輛。而另一款Corolla，更是豐田汽車的傳奇之一，全球總銷售量突破3,500萬輛，自1966年首次出廠至今，共改版11次，目前仍是豐田的主力熱銷車款之一。
天津一汽豐田汽車集團表示，近日內將以電話與簡訊方式聯繫車主回廠，並提供免費的檢測與事後的維修或更換卡榫作業，消除車輛隱藏的安全隱憂。這兩種車款在台灣也存在不少車主，目前台灣的豐田汽車尚無進一步回應或說明。
(中時電子報)
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