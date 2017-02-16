竹東客家山歌藝術節 踩街好吸睛
農曆正月20日是客家傳統節日「天穿日」，客家大縣新竹縣多個鄉鎮市16日都同步辦理天穿日活動，包括竹東鎮「客庄12大節慶─客家山歌藝術節」，另，竹北、新豐、芎林、橫山、北埔也都同步舉辦相關活動，讓竹縣天穿日客味十足。
竹東鎮公所辦理的天穿日活動由「踩街遊於固文化」拉開序幕，為了推廣客家傳統文化，並且呼應「世界母語日」精神，今年更首創客語歌謠、客家諺語等元素融入踩街主題，各隊踩街以傳統與現代的藝術裝扮，展現客家音樂文學風貌，現場由傳統文化的客家方口獅和竹東鎮立幼兒園小朋友領隊，帶領超過500位踩街參與者齊步歡唱山歌迎天穿。
今天的開幕式也特別規畫了古禮祭天儀式，並由客委會主委李永得、縣長邱鏡淳、鎮長徐兆璋、代表會主席陳昌平等多人共同主持祭天儀式，同時循「三獻禮」古禮祭祀，誠心謝天，鄉親一起誠心祝禱，感謝上天及女媧娘娘保佑竹東鎮民幸福安康，現場同時還準備800分的甜粄蛋糕，分享給來賓添好運，並為4天4夜的山歌比賽熱場。
徐兆璋表示，竹東為山歌城，期藉山歌好手以歌會友、切磋唱功，更能從中認識客家山歌傳承已久的詞曲之美，進而推廣客家文化，比賽則分成合唱、長壽、山歌子、老山歌、平板、小調、少年、超級、男女對唱、客家歌謠親子及客家音樂劇等11組，另還有山歌新唱、山歌隨口兩組示範演出，民眾可把握接下來的3天比賽前往欣賞。
竹北市公所今天也在新瓦屋客家文化保存區舉辦「天穿日」2107年全國客家日活動，現場邀請《戲偶子劇團》演出客家布袋戲，還有學校與社區展現活力，表演客家主題節目，活動精彩熱鬧。
(中時)
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