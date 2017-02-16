為全運會熱身 宜蘭熊讚萬人公益路跑4／16登場

2017宜蘭熊讚萬人公益路跑，預計4月16日在宜蘭運動公園開跑。（簡榮輝攝）

宜蘭市長江聰淵邀請各界參加「2017宜蘭熊讚萬人公益路跑」，合力為全國運動會暖場，同時響應公益，預計4月16日在宜蘭運動公園開跑。（簡榮輝攝）

宜蘭縣將於今年底舉辦全國運動會，宜蘭市公所為提倡運動風氣，今(16日)宣布將於4月16日舉辦「2017宜蘭熊讚萬人公益路跑」，除了替宜蘭10月份的全運會暖場熱身，路跑報名費所得也將捐助10萬元到宜蘭市公所仁愛基金，健康運動又兼顧弱勢公益。

宜蘭市長江聰淵表示，先前副縣長朱壽騫曾提到「全運會還有點冷」，市公所與台灣全民運動協會合辦的萬人路跑活動，恰好可以大家一起動起來，合力為10月份的全運會「加溫」，並且也讓跑者以雙腳探訪蘭陽平原美景。

2017宜蘭熊讚萬人公益路跑規劃3公里，以輕鬆的門檻，鼓勵更多人投身運動。路跑起點從宜蘭運動公園出發，行經凱旋路、建蘭北路、宜科一路，最後回到公園路返抵宜蘭運動公園終點。主辦單位將提供報名者1雙知名品牌慢跑鞋與1件印有「宜蘭熊讚」圖案的運動衫，即日起接受報名，至2月23日截止。

由於台灣全民運動協會也在國內其他縣市舉辦路跑活動，提倡更多人運動健身，因此「2017宜蘭熊讚萬人公益路跑」參賽者也將獲得主辦單位年終抽獎機會，與全台各跑者一同抽獎，頭獎為一輛高級進口轎車。

(中時)