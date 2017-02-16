桃園高鐵站國際客試搭 讚機捷便利

高鐵桃園站16日出現不少提著行李將出國的旅客，領取號碼牌體驗機捷的便利。(賴佑維攝)

機場捷運16日開放自由試乘，桃園高鐵站出現不少旅客搭機捷體驗轉乘的便利。民眾也認為機捷優勢在於速度快、車廂容量大，且與高鐵站體連通，但客運班次密集，且票價稍微便宜，將體驗後再決擇要用哪種工具到機場。

旅客許子涵16日從高雄搭高鐵到桃園，並於機捷高鐵桃園站領取號碼牌轉乘捷運到機場，他說，之前出國都是從高鐵站轉乘客運到機場，與捷運相較，客運班次密集，但車子座位較少。首次嘗鮮機捷，將來會擇一選擇。

另名旅客王鈞聲則說，高鐵桃園站搭客運到機場，票價只要30元，但機捷要40元，不過捷運和高鐵站體連通，的確相當方便，不需走出站外就可以轉乘。高鐵人員也分析，將來運量應該會提升，畢竟搭高鐵轉機捷出國很快速，此外若不少中南部民眾要到林口長庚醫院看病，搭乘高鐵後轉乘機捷也不需多次轉車。

機場捷運A8長庚醫院站一早就出現排隊人潮，共分4個時段發放號碼牌，共1600張全數發完，在中壢東方帝國開發當業務經理的彭琪潔，今天和10名同事一同試乘，拿9點第2段的試乘卷，從A18高鐵桃園站搭到A8站，彭琪潔和同事都大呼以後上班很方便。

與站體連結的福容大飯店也請來廚藝總監阿基師，在排隊處抽出幸運民眾，贈送1元自助餐卷，福容大飯店表示，即日起共14天的桃園機場捷運試乘，將每天在A8站現場尋找4位幸運兒送出1元田園百匯自助餐優惠券。

(中時)