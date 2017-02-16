偕男大生約會看籃網 性感球星布夏超滿意
(16:18更新 布夏另有男友)加拿大性感球星、網球「精靈」布夏(Eu“genie” Bouchard)，日前與球迷打賭超級盃賭輸後，今天履行承諾，與20歲男大生葛雷爾克(John Goehrke)約會，到籃網隊主場欣賞與公鹿隊的比賽。
能和全球第4性感的網球球星約會，讓葛雷爾克直呼「好幸運」，他說：「我原本只是想說她可能會回我，沒想到她居然會答應跟我約會。」22歲的布夏顯然也很滿意，她說：「一開始答應和陌生人約會，讓我有點擔心，但見到他後覺得他簡直棒呆了。」也稱讚葛雷爾克很單純。
只是這次約會後，布夏的男友、加拿大冰球選手卡隆(Jordan Caron)不知怎麼想？
(中時電子報)
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