偕男大生約會看籃網 性感球星布夏超滿意

布夏(中左)和男大生葛雷爾克，今約會去看籃網與公鹿比賽。(美聯社)

22歲布夏與20歲葛雷爾克，相約看NBA比賽。布夏小露性感，露出香肩和小蠻腰。(美聯社)

(16:18更新 布夏另有男友)加拿大性感球星、網球「精靈」布夏(Eu“genie” Bouchard)，日前與球迷打賭超級盃賭輸後，今天履行承諾，與20歲男大生葛雷爾克(John Goehrke)約會，到籃網隊主場欣賞與公鹿隊的比賽。

能和全球第4性感的網球球星約會，讓葛雷爾克直呼「好幸運」，他說：「我原本只是想說她可能會回我，沒想到她居然會答應跟我約會。」22歲的布夏顯然也很滿意，她說：「一開始答應和陌生人約會，讓我有點擔心，但見到他後覺得他簡直棒呆了。」也稱讚葛雷爾克很單純。

只是這次約會後，布夏的男友、加拿大冰球選手卡隆(Jordan Caron)不知怎麼想？

(中時電子報)

布夏登上《運動畫刊》泳裝特刊。(翻攝布夏臉書)