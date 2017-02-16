呂麗君與沃爾頓家族合作 打造「夢之隊」推環保

呂-沃爾頓地球創新研究基金計劃，將打造「夢之隊」以推動環保。(圖/取自CI)

香港富商劉鑾雄前女友呂麗君所成立的呂麗君基金會15日宣布，將與保護國際基金會以及歐美最大量販店沃爾瑪超市集團繼承人合作，成立「呂-沃爾頓地球創新研究基金計劃」，打造「夢之隊」以推動全球對自然環境的關注與愛護。

「呂-沃爾頓地球創新研究基金計劃」由保護國際基金會(Conservation International, CI)所推動，並以CI董事會成員呂麗君、梅拉尼-沃爾頓(Melani Walton)和羅伯-沃爾頓(Rob Walton)之名所命名，匯聚了15位在環境保護方面具有創新性思想的世界領導者。

這15位合作者共來自11個國家，從世界領導者到一流的科學家和環保主義者，包括《聯合國氣候變化框架公約》(UN Framework Convention on Climate Change)秘書處前執行秘書克里斯蒂安娜‧菲格雷斯(Christiana Figueres)、冰島前總統和北極圈(Arctic Circle)主席奧拉維爾‧拉格納‧格里姆松(Ólafur Ragnar Grímsson)以及基里巴斯前總統和Pacific Rising負責人湯安諾(Anote Tong)等傑出合作者，將為保護國際基金會帶來了政策制定、氣候談判和應對海平面上升等問題方面的專長。

合作者將能獲得長達2年的全職受薪職位和相應的資源支持，除能直接參與CI的計畫外，還有機會和CI及其他夥伴共同應對全球優先領域的關鍵環境保護挑戰。這項計畫將持續至少10年，並為5批合作者提供資金支援，預計將可支持約75位「夢之隊」合作者。

CI創立宗旨為以科學、政策與合作的方式，為國際環境保護領域帶來新思想。CI主席兼首席執行官彼得‧塞利格曼(Peter Seligmann)表示，呂-沃爾頓創新者合作計劃，將科技領域的頂尖人才、經驗豐富的政府與民間團體人凝聚在一起，持續為環境保護領域帶來新貢獻，並盼打造更健康、富饒的地球。

(中時電子報)