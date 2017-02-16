大學學測 美和高中成績創下歷年新高
屏東私立美和高中今年學測成績亮眼，除了拿下74級分全縣2名榜首之一外，頂標比率約11%居屏東之冠。
美和高中今年參加大學學測175人，學測成績70級分以上4人(74級分-周柔均、72級分-鄭仲倫、71級分-李治杰、70級分-李奕勳)，65-69級分9人，60級分以上23人，各級距人數都創新高且比去年倍增，達到頂標(62級分)人數更突破歷年紀錄達19人，頂標比率約11%，居屏東之冠。
美和高中這幾年大學學測成績的表現都不錯，幾次在大學學測拿下屏東榜首，今年再登佳績，學校表示，雖受少子化衝擊，學校近兩年招生都額滿，證明政府十二年國教實施，私校6年一貫教學成效卓著且公私立學費相同，因此，很多家長願意將小孩送到私校就讀。
拿下74級分的周柔均今天獲得學校頒發的新台幣30萬元獎學金。周柔均是美和國中部直升高中部，6年都沒有補習，平日喜歡看書、勤學好問，對物理很有興趣，曾獲得南區高中學科物理競賽佳作、教育部14屆智慧鐵人創意競賽第2名，繁星計畫將申請台大物理系就讀。
屏東另1名也拿74級分的縣內榜首是屏東高中林紘晟，他曾代表學校參加第15屆地理奧林匹亞拿下冠軍，他說，練武術培養專注力，平時也會關心社會議題，去年底曾北上力挺婚姻平權活動，由於家裡有魚菜共生的養殖系統，參加科展時發現有機農業在行銷方面遇上的困境，未來計畫就讀台大生物產業傳播暨發展學系，為台灣農業盡一份心力。1060216
(中央社)
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