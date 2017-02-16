韓法院未准搜青瓦台 檢方申請延長調查

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韓聯社今天報導，南韓特別檢察官辦公室提出搜查青瓦台的申請，遭法院駁回。特別檢察官辦公室今天也表示，將申請延長總統朴槿惠涉入的貪污案調查期限。

路透社報導，檢方稍早表示，向法院申請搜索青瓦台，做為擴大調查這起關說醜聞的1部分，朴槿惠可能因此下台，總統辦公室本月稍早已擋下1次搜索行動。

南韓三星集團涉入這起貪污醜聞，首爾中央地方法院今天將決定是否批准特別檢察官辦公室對三星電子副會長李在鎔的逮捕令。

檢方也表示，將申請延查調查期限，稱無法在原訂的2月28日期限前完成調查工作。

代理總統、總理黃教安若同意，調查期間可再延長30天。（譯者：中央社廖禹揚）1060216

(中央社)