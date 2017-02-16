英國脫歐 陸港投資客搶買倫敦千億地產
英國公投決定脫離歐盟後，倫敦的商業地產交易趨冷，但中國大陸與香港投資客卻越來越積極。2016年，陸港投資客在倫敦核心區域購買超過30億英鎊（新台幣約1177億元）的地產。
華爾街日報網站報導，30億英鎊的金額雖然低於英國本地投資客，卻超過美國和歐洲的投資客。
報導指出，雖然人民幣兌美元近幾個月來持續貶值，但兌英鎊卻自2016年6月脫歐公投後大幅升值12%，使倫敦的房地產對中國大陸投資者來說變得便宜。
在其他海外投資客因英國脫歐將資金撤離倫敦之際，中國大陸和香港的資金湧入便顯得突出。業者統計，倫敦的商業地產交易2016年僅有215億英鎊，較2015年大減45%。
此外，倫敦西區辦公大樓的平均投資報酬率是4.2%，被認為是低水平。但在香港，辦公大樓的投資報酬率只有2.6%，倫敦還是高出許多。
報導提到，美國一直是中國大陸房地產投資客的首選。但自川普當選美國總統後，中國大陸投資客採取觀望態度，部分需求因此可能轉向英國。
報導說，中國大陸及香港資金占倫敦房地產市場的比重仍然很小，但成長速度值得關注。在2008年全球金融危機前，倫敦的房地產市場還很難見到中國大陸和香港投資客。1060216
(中央社)
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