警變身鋼鐵人 宣導反詐騙

立德派出所員警變裝成電影角色宣導反詐騙，吸引婆婆媽媽們開心合影。(林欣儀翻攝)

因應全國客家日到來，台中市東區東門長春會今天在天乙宮廣場舉辦新春自助餐會，台中市警局第三分局員警還特別變裝成美國隊長、鋼鐵人或蝙蝠俠，向民眾宣導防詐騙，發揮寓教於樂的宣導效果。

這場活動相當熱鬧，共有200多名長者同歡，現場還有財神爺發送喜糖，增添喜氣。警方表示，第三分局立德所所長陳舜堯率領員警、志工，分別變裝成當紅電影角色「雷神索爾」、「鋼鐵人」、「美國隊長」、「蝙蝠俠」，許多長者們見到都相當開心。

警方表示，詐騙集團手法一再翻新，民眾稍不注意就可能上當，透過變裝成電影角色、以有獎徵答方式說明「假綁票真詐財」、「你丟我撿」等最新詐騙手法，效果相當不錯，也藉此展現警察強力守護民眾生命、財產的安全的意涵。

(中時)