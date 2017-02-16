車禍丟包毒咖啡遭查獲 媽寶毒蟲急叫母救駕

21歲陳姓男子今凌晨出車禍。（蔡依珍攝）

陳姓男子遭警查獲持有毒咖啡包。（蔡依珍攝）

遭警查獲持有毒咖啡包，陳姓男子急打電話找媽媽救駕。（蔡依珍翻攝）

陳母到場聽聞孩子涉毒，不敢置信，還推拖「毒品上面沒有寫兒子的名字」。（蔡依珍攝）

21歲陳姓男子今凌晨出車禍，桃警到場處理驚見他持毒和西瓜刀，準備逮人，陳男見狀大喊要找媽媽，還說：「有什麼事問我媽，我什麼都不知道！」媽媽到場也幫腔說：「毒品上面又沒寫他名字！」讓警方當場傻眼，直呼真是2個寶，訊後依毒品罪嫌送辦。

陳姓男子今凌晨駕車搭載23歲王姓友人，行經大興西路和中埔二街口時，突然看到潘姓駕駛在路口大迴轉，陳男閃避不及，攔腰撞上，車頭全毀、零件散落一地，王男也因強烈撞擊受傷，但仍不顧傷勢，拿起車上的包包往暗巷走約200公尺，返回時雙手已空，全程都被附近民眾看到。

桃園警分局埔子所員警接獲車禍報案到場，路人連忙指證王男丟了1個包包和西瓜刀，員警循線尋獲包包，驚見裡頭竟藏有363公克含二級毒品安非他命成分的咖啡包、81公克含三級毒品K他命成分的枇杷膏。

陳男見狀急忙打電話給媽媽「救駕」，面對警方詢問，數度跳針式回覆：「聽我媽說！」辯稱西瓜刀是拿來切西瓜的，對於毒品卻裝傻稱「不清楚」，陳母到場聽聞孩子涉毒，不敢置信，還推拖「毒品上面沒有寫兒子的名字」，「盧」了近2個小時才肯乖乖回派出所。

負責丟包的王男緊咬陳男，供稱陳在車禍後要他趕快把東西丟掉，陳母發現兒子與朋友都被驗出毒品反應，也態度軟化，勸兒子吐實，陳男才坦承是綽號「阿狗」的人寄放，警訊後依毒品防治條例移送法辦。

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(中時)