新竹市模範勞工出爐 代表出征全國選拔賽

新竹市陸上運輸服務人員職業工會周普天，獲新竹市模範勞工「工會領袖組」冠軍。（市府提供）

新竹市汽車駕駛員職業工會陳麗珠，積極參與交通義勇警察大隊，獲選職業勞工組冠軍。（市府提供）

為表彰勞工對經濟發展的貢獻與在職場上的傑出表現，新竹市政府據今年模範勞工選拔及表揚實施計畫，召開模範勞工選拔評選會，評選出企(產)業勞工組、職業勞工組及工會領袖組等3組，共計7名模範勞工，各組冠軍將代表新竹市參加全國模範勞工選拔，爭取更高榮譽。

勞工處長黃錦源表示，為廣納多元意見並更加公平評選出優秀勞工，今年邀請熟悉工會運作的本市總工會、職業總工會及瞭解各行各業的商業會、工業會，各指派1位代表擔任評選委員，組成7人小組評選會，遴選新竹市優秀勞工。

勞工處表示，企(產)業勞工組第1名為佑華微電子股份有限公司曾志偉經理，曾員在公司服務12年多，從工程師做起，努力學習、負責盡職，有效提出內部作業流程改善方案及改善佈局專案系統計畫，優秀的表現，除獲頒該公司績優員工外，並在去年晉升為經理。

新竹市汽車駕駛員職業工會陳麗珠，獲選職業勞工組第1名，她積極參與交通義勇警察大隊，2011年起除假日外，每天早上6點到8點都在北大路、民權路口指揮交通後，再正式營業開著計程車穿梭大街小巷，屢獲警察局頒獎表揚。

工會領袖組第1名、新竹市陸上運輸服務人員職業工會周普天，他有感於從事運輸工作人員無相關工會可參加勞工保險，2011年創立該工會，讓更多人的生活得到基本保障。

1995年他起陸續參加義勇警察隊與民防組織、鳳凰救護隊協助緊急救護工作，熱心公益屢獲市府及警、消等單位頒獎表揚，現擔任民防總隊民防大隊第二中隊幹事及鳳凰志工小隊長。

勞工處表示，今年評選出來的模範勞工代表，不僅在工作崗位上盡心盡力、負責認真，而工作之餘，發揮大愛的精神，服務鄰里社會，非常值得敬佩跟效法的。得獎人員將在51勞動節當天表揚。

(中時)