陸民眾抗議企業汙染包圍市府 傳遭逮捕
中國大陸黑龍江省工業重鎮大慶市14日有上千名民眾因不滿政府無視專家警告和鋁廠可能對空氣、水源造成的汙染執意推進工程，包圍當地市政府抗議，抵制忠旺鋁業在當地建鋁加工廠。
大慶市政府昨天在官方微博發布聲明表示，決定暫停工程。今天網上卻流傳抗議民眾遭警方逮捕的畫面。
綜合香港01等港媒報導，大慶市政府13日曾警告將依法處置一切誹謗、造謠、非法聚集等擾亂社會秩序的行為，但14日仍有大批市民上街遊行示威。當日參加抗議的市民約有1000人。
當時，大慶市政府官員透過喇叭向抗議群眾表示，「市委、市政府承諾，如果造成汙染，項目絕不開工」。但有市民指出，廠房已經偷偷動工。
從網路上流傳的影片可以看出，大批群眾聚集在市政府門口，手持標語，高喊「拒絕汙染，抵制忠旺」。當地政府則派出大批警員在市政府門口組成人牆戒備。
目前，微博上已無法觀看相關影片，但仍有當地民眾透過網路翻牆，在臉書（Facebook）上傳當天影片。
此外，今天上午開始，有大陸民眾在網上傳出警方逮捕抗議民眾的照片與影片；也有人在微博留言表示有警察將抗議民眾強押入警車內帶走。1060216
(中央社)
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