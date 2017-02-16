新住民女上台大醫 南女助籌學費生活費

黃千慈是台南女中首位錄取台灣大學醫學系的新住民子女，但在黃家欣喜之餘，因經濟弱勢，父母從她去年底錄取後，一直擔憂籌不出學費和生活費，南女已著手從旁協助。

南女校方也知道黃家的困境，不只要給黃千慈新台幣 20 萬元獎學金當大學生活費，校外單位 1 名善心人士更允諾提供黃千慈大學的所有學費；南女說，若是這樣還不夠，校方也會協助募款，讓黃千慈專心讀書，黃家免於苦惱。

黃千慈去年 12 月底透過「希望入學」，錄取台大醫學系，也是全國唯一的 1 個名額；但黃千慈還是參加大學學測，取得 75 級分滿級分，這個分數同時也證明了她的實力。

不過，從黃千慈確定錄取台大醫學系以來，家中父母一直擔憂放不開；原來黃家經濟弱勢，租屋在台南歸仁區五金工廠旁，父親年輕時以工地粗工及喪葬撿骨收屍為生，長年搬運重物造成脊椎退化，停工休養，越南籍母親只好 1 天兼 2 份工作，白天在安全帽工廠，晚上在小吃店洗碗，每天忙到深夜 11 時，維持家計。

在這種環境下，身為獨生女的黃千慈積極上進，在南女 3 年，持續領取獎學金；她直言，選擇台大醫學系，不只是她對醫學有興趣，也希望未來改善家境。1060216

(中央社)