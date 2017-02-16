1年花不到千元 想當醫生幫助人

大學學測成績今天公布，台中女中林冠汝因家中經濟不佳，全家七口經濟全靠母親一人獨撐，她省吃儉用1年花不到新台幣1000元，未來想念醫科，她說，幫助別人很有成就感。

林冠汝學測成績70級分，因家中經濟全靠媽媽一人獨撐，為減輕家中經濟壓力，她平常不太亂花錢，零用錢全用在交通費、購買文具上面，十分精打細算的她，還會特別利用文具店打折時，購買大批的文具囤貨，她自述「我非常小氣」。

為節省花費，林冠汝幾乎不常和同學出去吃飯，聚餐時也盡量將餐費控制在百元以內，每天通勤搭公車時，她還會特地提早幾站下車，避免被扣車錢，就是要享受10公里免費公車的優惠。

喜歡動漫的林冠汝，有時看到喜歡的周邊商品，她總是克制心中的物欲，不斷告訴自己「有看過就好了」，手機是媽媽送給她的升學禮物，但只有通話功能並無購買無線網路，平常僅用來和家人聯繫。她笑說，「我的耳朵很背，常接不到電話。」

林冠汝減少了平時的開銷，扣除生活用品由媽媽負責，仔細換算，林冠汝自己1年的花費還不到1000元，她更將在校內打工的錢全部省下來，要當作將來上大學的生活經費。

林冠汝將來想朝醫科邁進，她表示，因為幫助別人很有成就感，想成為醫生幫助別人。但一想到未來若到物價較高的北部求學，日常花費必定增加，她苦笑指出，「這下連飯都別想吃了」。

台中女中詹佳欣來自單親家庭，媽媽為中國大陸外配，小學時父母離異，她跟著媽媽一起生活。此次學測，詹佳欣是70級分，未來想朝法律科系發展。

她說，小時候看著媽媽打離婚官司，雖然媽媽從不在她面前哭，但一個人要跑法律程序，讓人感覺很孤單，未來，當時她就在心裡萌生將來要當律師，想要幫助社會底層的人的想法。

詹佳欣表示，因媽媽是中國籍外配，小時候她常被稱為「大陸妹」，長大後知道玩笑背後的原因，雖知道這是開玩笑，但不喜被貼標籤、歧視的感覺，她常回嘴「你才台灣阿伯」。

詹佳欣指出，媽媽每月薪水收入僅2至3萬，從小看到媽媽賺錢很辛苦，她知道自己必須要努力，高一時曾補習過，但自覺補習對她沒效果，最後決定靠著自己念書，努力向學。1060216

(中央社)