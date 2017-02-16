解嚴30年 台灣漫畫特展看新聞自由發展
今年是台灣解嚴30年，中華漫畫家協會特別舉辦「臺灣新聞漫畫聯合特展」，紀念解嚴後台灣新聞評論漫畫的蓬勃發展，並成為代表臺灣新聞自由的一大特色。
中華漫畫家協會18日上午10時30分在國立國父紀念館翠溪藝廊舉行「臺灣新聞漫畫聯合特展」開幕典禮。這次漫畫特展邀集國內各大報社、雜誌當代漫畫專欄作家凌群、季青、獵人、波波、LCC、游志忠、鄭松維、鄭京、王平、姚遠…等數十人聯合展出，是台灣首次空前的新聞漫畫家政經、時事作品展覽。
「臺灣新聞漫畫聯合特展」收集漫畫大師們的精彩創作，共分為新聞漫畫、人物漫畫及其他幽默趣味漫畫，極盡幽默諷刺、讓人回味無窮。
中華漫畫家協會理事長楊心怡（凌群）表示，戒嚴時期人民的自由，包括集會、言論、出版、結社通通都被限縮，而政府也利用戒嚴令逮捕了一堆政治異議人士，並對他們進行處決與審判。在台灣歷史上，從1949年到1987年的這段時期，戒嚴令共持續38年又56天之久，實行的時期又被稱為「戒嚴時代」或「戒嚴時期」亦稱為白色恐怖。
楊心怡表示，台灣自解嚴後，黨禁、報禁也隨之解除，於是各家新報紙如同雨後春筍般百家爭鳴，逐漸形成多元化的言論，台灣民主化也隨之來臨，新聞漫畫佔有極其重要的位置，適時強佔各媒體版面。政黨政治獲得萌芽成長的機會，也促使台灣地區民主活動更活躍，造就今日台灣民主的成果。
他指出，台灣新聞評論漫畫的蓬勃發展，甚至超越歐美日等民主國家，代表台灣新聞自由的一大特色，新聞漫畫家以一管生花妙筆描繪當時的時事、人物、故事，精彩絕倫、拍案叫絕，廣受讀者好評。 1060216
(中央社)
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