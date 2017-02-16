邱太三：提案修法提高起訴門檻

司改國是會議分組會議將召開，法務部長邱太三今天說，將提案修法提高起訴門檻、引進人民參與的人民檢察審查會，也要調整一、二審檢察署人力，增設一審主任檢察官等。

邱太三下午在法務部召開「從自己做起，檢察體系的改革系列」記者會時，做上述表示。

他說，為提升檢察官辦案品質，除將透過國是會議司改議題，為檢察官爭取人力、物力、減輕案件負荷，集中辦案資源，就案件起訴部分，將研議提案修法提高起訴門檻，杜絕外界對檢察官濫行起訴的質疑。

邱太三解釋，現行刑事訴訟法第251條第1項規定，「檢察官依偵查所得之證據，足認被告有犯罪嫌疑者，應提起公訴」，未來希望修改為「檢察官依偵查所得之合法證據，足信被告應受有罪判決者，應提起公訴。」

針對不起訴處分及常引發外界質疑的案件簽結部分；邱太三說，將參考日本制度，研議修法相應法院引進人民參與審判，初步研擬，無告訴人的重大案件，檢察官若作出不起訴處分或簽結，可交由有人民參與的「檢察審查會」審查。

他進一步說明，人民檢察審查會由一般民眾、學者及退休法官組成，並研議採交替任期制，兼顧成員代謝及避免案件中途全員更迭，無法銜接。

邱太三也進一步指出，要強化團隊辦案模式，推動重大案件主任檢察官具名協辦；初步目標，各地檢署重大案件，至少要有10%以上有主任檢察官協同偵查，並在起訴書共同具名。

為強化團隊辦案模式，邱太三認為，除鼓勵有經驗的幹練檢察官留任一審外，「必要時調撥二審人力至一審」，並增設一審主任缺，一審檢察官可由現行的三至六人為一組，改為三至四人，每組設主任檢察官。

防弊部分，邱太三強調得強化檢察官評鑑制度、外部民主性，修法增加評鑑委員會的外部委員，即民間人士的人數，以提高外部參與檢察官的監督；放寬請求個案評鑑時效，擬由現制2年延長為5年等。

他表示，法務部會在司改國是會議期間主動提出改革方案，今天所提的方案有些是分組會議中討論的議題，待司改國是會議完畢後，會提出修正條文草案，內規部分也會著手進行修改。1060216

(中央社)