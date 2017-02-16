加速剿滅IS 川普考慮首派地面部隊進敘利亞

伊斯蘭國（IS）位在敘利亞北部的最後重大據點巴布鎮，已經遭到包圍。(圖/美聯社)

美國五角大廈報告說，為加速剿滅IS，將考慮首次派遣地面部隊進入敘利亞北部。

美國目前只有授權派遣小量的特種作戰部隊，在敘利亞作戰，但是川普可能決定加派地面部隊進入當地，日前，他要求國防部長馬蒂斯(James Mattis)，擬定1份30天恐怖作戰計畫。

英國《獨立報》報導，一名美國官員透露，目前這個想法還在「討論階段」，還沒正式提出計畫。

這項作戰計畫雖然尚未明確，但其中一個目標，也是向土耳其保證，庫德族軍隊不會損及他們的利益，以減少他們對庫德族好戰分子的仇視。

《CNN》報導指出，目前有5,262支美國部隊駐伊拉克，及其他數百名臨時部署的士兵，目前派遣進駐的人數尚未達到上限。

美國新舊任總統對於打擊IS在敘利亞和伊拉克的態度明顯分野，國防部長馬蒂斯說，他相信川普的這項快速作戰計畫，可能更快達到擊斃IS的目的。這也顯見川普政府在軍事行動上甘冒更多風險。

(中時電子報)