空汙不分藍綠 高市國民黨部拍片號召遊行
環保團體19日將辦反空汙大遊行，國民黨高市黨部全力響應，除發數萬封簡訊宣傳，更拍攝KUSO短片，諷刺高雄空汙嚴重，連死神、傑森、V怪客等恐怖角色都活不下去。主委黃柏霖說，關心空汙不分藍綠，呼籲市民踴躍參加遊行。
國民黨16日下午召開記者會，公布由林園青工會拍攝的1分多鐘KUSO短片，片中凸顯高雄因空汙嚴重，人均壽命六都最低，連死神、黑色星期五傑森、V怪客、驚聲尖叫中的殺手等四大怪客，在高雄也難以自保，即起將透過黨部臉書、LINE群組轉傳。
高市黨部主委黃柏霖指出，高雄1年有200多天處於空氣品質不良狀態，地標85大樓更是經常性「被消失」在霧霾之中，民進黨在高雄執政近20年，一再以「產業轉型、發展公共運輸」為改善空汙手段，但至今市民仍在忍受髒空氣。
國民黨針對高雄空汙，提出四大主張，包括要求高屏空汙總量管制計畫第二期，應減量15％，綠色運輸市佔率10年內提高至40％、成立無人載具空拍大隊、確保空汙環保基金專款專用，盼能真正還給高雄市民清新空氣。
黃柏霖說，「219反空汙遊行」由環團主辦，國民黨只是響應，當天將有80至100人到場聲援。此外，市黨部近日陸續發出數萬封簡訊，為遊行活動宣傳，盼號召更多人上街表達心聲。
(中時)
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