人本推動啟迪工作坊 用教育點亮台中29區
你對家裡的「小搗蛋」束手無策嗎？中部聯合辦公室計畫在中市29區舉辦「啟迪工作坊」課程，帶領家長、教師及教育團體一起來翻轉觀念，深入理解與欣賞過動兒，並從新思考親子關係及教育等問題，擁有看見「愛迪生」的眼光。
人本教育基金會中部辦公室16日舉辦「讓小搗蛋變愛迪生－啟迪工作坊」點亮台中記者會，台中市議員王立任、台灣手工業推廣中心董事長廖永來、中興大學教授白惠娟、中市自閉症教育協進會理事張雅雲、中市太平教育發展協會輔導理事長蔡明志等人與會，呼籲各界慷慨解囊，捐款協助計畫推動。
人本教育基金會中部辦公室執行長馮喬蘭表示，衛福部統計從1998到2012年間，5歲至9歲被診斷為過動症的人數成長11倍，未滿2歲服用藥物的幼兒超過百人。除醫療協助，當「怎麼教」被「如何治療」取代時，社會遺忘了孩童成長及教育的初心，「啟迪工作坊」計畫在中市各區均舉辦4堂課，成為家長的支持系統。
王立任指出，每個人各有特質，台灣的教育卻只想教出會讀書的人，導致很多孩子都很痛苦，各區「啟迪工作坊」課程需要8萬元經費，呼籲熱心公益的社團能站出來出錢出力，點亮台中各區。
已是「阿公」身分廖永來說，並非每個孩子都能符合現有教育體系，學習有很多的方式及方法，希望孩子都能快樂學習；蔡明志則建議，過動孩童如果在正確教育環境，就可以發揮特長、表現優秀。
(中時)
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