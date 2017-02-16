單親外配之子 員中尤明祥學測68級分

林高中語文實驗班的尤明祥，雖然出身經濟弱勢的單親家庭，高中三年不靠補習，勤學考出了學測68級分優異成績。（謝瓊雲攝）

員林高中數理實驗班蕭群翰此次學測考出70級分。（校方提供）

員林高中語文實驗班尤明祥，出身經濟弱勢家庭，高中三年沒有補習，全靠勤學苦讀，考出68級分好成績，未來他想藉由繁星入學管道，進入政大法律系就讀，為弱勢者伸張正義。

學測放榜，員林高中達頂標者22人、前標107人，60級分以上38人；全校超過頂標人數較去年成長57%且前標人數較去年成長51%。其中，數理實驗班蕭群翰考出70級分、尤明祥68級分為全校第二高分。

尤明祥小學三、四年級時父親就過世，家中領有低收入戶補助，母親平日在服飾店工作，獨力扶養他和弟弟長大；為了不讓媽媽擔心，兄弟倆自小就乖巧、懂事，都考上國立高中職，減輕母親負擔。

「努力在逆境中找到自己的最佳位置。」從不補習的尤明祥相當認真，功課都盡量在學校完成，高中三年成績優異，始終維持在全校前2%，他感恩求學路上有許多老師給予幫助，主動告知獎助學金申請管道，讓他無後顧之憂。

尤明祥說，因家中經濟不好，印象中母親只有在他讀幼兒園和國中時期回過南越外婆家，偶爾會通電話，媽媽心疼他讀書太累，他也擔心母親工作辛苦，他希望透過繁星管道入學，考上政大法律或財金科系，改善家中經濟。

(中時)