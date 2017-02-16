陸戰隊駐守AIT 民進黨：台美關係提升

前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣透露，美國在台協會台北新址今年在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守；民進黨立委兼國際事務部主任羅致政說，這是台美關係的提升。

楊甦棣今天透露，美國在台協會台北新址今年在內湖落成啟用後，美方將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是美國對台灣朋友表達承諾的象徵。

美國派陸戰隊站衛兵，保護海外使領館安全，不過，台美斷交後，AIT辦公地點即無陸戰隊員駐守，美國也一再強調和台灣維持的是「非官方關係」、美國在台協會則是非營利性民間機構；而AIT內湖新址若真由美軍陸戰隊駐守，形同美國將AIT台北辦事處視同駐外使領館，對美台關係具重大象徵意義轉變。

民進黨立委兼國際事務部主任羅致政受訪指出，如果美國有這個決定的話，象徵與實質意義都很重大。

羅致政分析，這顯示出一個長期穩固、成長中的台美關係；美國在AIT要選新址時已做了長期規劃，美國要長期與台灣維持友好的關係，才會投注這麼多資源，「（AIT的新址）幾乎是與美國很多大使館級層次一樣大的使館區了」。

其次，他說，美國是透過實際與象徵的動作，確認台灣與美國關係是穩固的，「因為如果不穩固的話，一個大使館隨時撤掉啊，所以它是長期的、穩固的台美關係」。

羅致政並說，這是進展中的台美關係，因為美國在國外有派駐海軍陸戰隊的基本上多以邦交國為主，非邦交國大概不會派，除非那裡有特別危險的需要。

他說，台灣與美國是維持非官方關係，如果美國派出陸戰隊駐守，從實際上、象徵上，都意義重大，某個角度來講是台美關係的提升。

至於美國的海軍陸戰隊是否著軍服，羅致政認為，著不著軍服不重要，「軍人就是軍人」，重點是，到時候用什麼方式維安，包括會不會有槍械等等，這些細節有待未來去談；細節先不談，但若美國有這個決定的話，「象徵與實質意義都很重大」。

羅致政認為，台灣與美國的關係，最重要就是「政治上的決心」，如果雙方有政治決心要提升兩邊關係的話，兩邊關係就有很多長期進展的可能性。1060216

(中央社)